28 Ağu 2022 - 21:36- Belediyeler

Pursaklar da Yaz Akşamları Bir Başka Güzel...

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Pursaklar Belediyesi tarafından, Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda düzenlediği Pursaklar Yaz Konserlerinde Engincan, Ankara oyun havaları ile vatandaşlara, unutulmaz bir akşam yaşattı.
Pursaklar da Yaz Akşamları Bir Başka Güzel... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar Yaz Konserleriyle dolu dolu bir Ağustos Ayı geçiren vatandaşlar, Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda birbirinden değerli ünlü şarkıcıların şarkıları ile müziğe doyuyor. Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverler, Engincan’ın sahneye çıkması ile birlikte Ankara oyun havaları ile birlikte coşku dolu, eğlence dolu bir yaz akşamı geçirdi.

İlçe sakinlerinin büyük coşkusuna ortak olmak için konser alanına gelen Başkan Ertuğrul Çetin, müzikseverlerle birlikte gece boyu eğlenirken anı ölümsüzleştirmek adına vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. 

‘‘Her bir hemşehrimize ayrı ayrı değer veriyor, onların mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere büyük önem veriyoruz’’

Pursaklar Yaz Konserlerinde vatandaşlarla birlikte keyif dolu bir akşam geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sanatçımıza ve yaz konserlerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz akşamlarını kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha coşkulu, daha hareketli,  daha keyifli ve daha renkli hale getiriyoruz. Her bir hemşehrimize ayrı ayrı değer veriyor, onların mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere büyük önem veriyoruz. Kültürel faaliyetlerimizi sürekli artırarak yeni ve farklı etkinliklerimizle ilçe sakinlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Haftaya Cumartesi’de Yaz Konserlerimiz devam edecek, eğlenceyi kaçırmayın" dedi.
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28 Ağu 2022 - 21:36 - Belediyeler

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