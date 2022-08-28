Keçiören’de Mahsuller Hasat Ediliyor...

22 tür tohumdan yetiştirilen sebzelerin bulunduğu bostanda domates, hıyar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya, kavun, karpuz, tere, roka ve maydanoza varıncaya kadar çok çeşit sebze ve yeşillik üretimi gerçekleştiriliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan tarımsal üretimin yanı sıra ilçedeki çiftçileri üretime teşvik etmek için ücretsiz fide, fidan, tohum desteği sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretilebildiği bir zenginliğe sahip. Bu bakımdan kalkınmanın yolu üretimdir.

Ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız. Bu kapsamda ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için çiftçilerimize ücretsiz destek veriyoruz. Öte yandan belediye olarak örnek tarımsal üretim için büyük bir bostan kurduk. Mahsullerimizi hasat etmeye başladık. Rabbim bereketli eylesin” dedi.