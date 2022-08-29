Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi...

Sincan Belediyesi ilçeyi sporla ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.Hizmete başlayan 5 yeni Gençlik Merkezi de Sincanlı gençlerin gözdesi. Gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini hedefleyenmerkezlerde sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra drama, resim ve İngilizce eğitimleri de veriliyor.
KONTENJAN VE YAŞ SINIRI YOK
Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler düzenleyecek olan Gençlik Merkezlerinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan merkezler için bir yaş sınırı da bulunmuyor. 5 farklı noktada hizmete açılan Gençlik Merkezleri ise şöyle;
Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi, Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.