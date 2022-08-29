29 Ağu 2022 - 10:13- Belediyeler G: 29 Ağu 2022 - 10:14

Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi...

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5 yeni Gençlik Merkezi ile gençleri buluşturan Sincan Belediyesi, gençlerin kültür, sanat ve sporla dolu dolu zaman geçirmesi için fırsat sunuyor. Öğrenciler drama, resim, İngilizce dersleriyle hem eğleniyor hem öğreniyor.
Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi... mask
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Sincan Belediyesi ilçeyi sporla ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.Hizmete başlayan 5 yeni Gençlik Merkezi de Sincanlı gençlerin gözdesi. Gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini hedefleyenmerkezlerde sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra drama, resim ve İngilizce eğitimleri de veriliyor. 

KONTENJAN VE YAŞ SINIRI YOK 

Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler düzenleyecek olan Gençlik Merkezlerinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan merkezler için bir yaş sınırı da bulunmuyor.   5 farklı noktada hizmete açılan Gençlik Merkezleri ise şöyle; 

Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi, Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi.

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29 Ağu 2022 - 10:13 - Belediyeler

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