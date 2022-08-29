Dünya Şampiyonu Çankaya Hoytur Dans Topluluğu Avrupa Sahnesinde...

Yunanistan'ın Iyonya bölgesi Lefkada kentinde 60 yıldır düzenlenen Uluslararası Lefkada Halk Oyunları Festivali dünyanın farklı ülkelerinin kültürünü bir araya getirdi. Festival, müzik ve dans sanatında kültürel ve geleneksel halk oyunları ile uluslar arasında barış, dostluk ve kardeşliği pekiştirmeyi ve kültürel mirasın ülkelere tanıtılmasını amaçlıyor. Lefkada’da 1962 yılından bu yana düzenlenen festivalden davet alan Çankaya Belediyesi Hoytur Halk Dansları Topluluğu, Festival’de Anadolu folklorunun en güzel örneklerinden oluşan bir gösteri sundu.

Festivalin ilk gününde kortej yürüyüşünde de hazır bulunan Çankaya Belediyesi Hoytur Halk Dansları Topluluğu katılımcılardan büyük ilgi gördü. Latin Amerika, İtalya, Singapur, Portekiz, Sırbistan gibi ülkelerin de katıldığı festival, tiyatro, dans ve müzik sanatçılarının 5 gün boyunca kültürlerini tanıtan performanslarına sahne oldu. Hoytur festivalde kortej yürüyüşünde yer aldı ardından hem meydanda hem de festival sahnesinde Anadolu kültürünün en güzel örneklerini sergiledi.