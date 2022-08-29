Pursaklar'da Safa Park Yenilenen Yüzüyle Işıl Işıl...

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde kullandığı Safa Parkı, Pursaklar Belediyesi tarafından baştan sona, sıfırdan yenilenerek hizmete açıldı. Mevcut yeşil alanı koruyup, yeni yeşil alanlar kazandırarak park içindeki tüm alanları yepyeni bir görünüme kavuşturan Pursaklar Belediyesi, yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan park havadan görüntülenirken, oluşan renk cümbüşü adeta kendisine hayran bıraktı.

‘‘Zamanla miadını doldurmuş ve eskimiş olan parklarımızı baştan sona yeniliyoruz’’

Her mahallede çocukların neşe içerisinde vakit geçirebileceği parklar inşa ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zamanla miadını doldurmuş ve eskimiş olan parklarımızı baştan sona yeniliyoruz. Yeşille iç içe olacak şekilde planlayarak, daha kullanışlı yaşam alanları haline getiriyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket edip elimizden gelenin en iyisini yaparak bir yandan yeni parklar kazandırmaya, bir yandan da mevcut parklarımızı sıfırdan yenilemeye devam edeceğiz’’ dedi.