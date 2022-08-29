Başkentte Festival Gibi Sünnet Şöleni...

Altınpark’ta düzenlenen şölende sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle gönüllerince eğlendi. Program sonunda ise miniklere akıllı saat hediye edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam ederken, düzenlediği etkinlikler ve programlarla Başkentli miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl bin 200 çocuğu ücretsiz olarak sünnet ettirirken, sünnet olan çocuklar için Altınpark’ta unutulmaz bir ‘Toplu Sünnet Şöleni’ organizasyonu düzenledi. Şölene aileleri ile katılan çocuklar, düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Program sonunda çocuklara günün anısına akıllı kol saati hediye edildi.

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ’NDE BÜYÜK COŞKU

Geleneksel hale getirilen ancak pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Programa katılmak isteyen aileler belirlenen noktalardan servislerle Altınpark’a getirildi. Sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar özel olarak kurulan etkinlik alanında aileleri ile birlikte akşam yemeği yedi. Minikler, Hacivat-Karagöz gösterisi ve Ankara Kent Orkestrası’nın müzik dinletisiyle de gün boyu eğlencenin tadına vardı.

Toplu sünnet şöleninde Nursen Yavaş ve belediye bürokratları ailelerin ve çocukların heyecanına ortak oldu. Nursen Yavaş ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek;

“Pırıl pırıl çocuklarımızın sünnet töreninin hayırlı olmasını diliyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah. Üniversite mezuniyetlerini de hep birlikte kutlayalım. Sağlıklı ve mutlu günleriniz olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise pandemiden sonra ilk kez düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni’nin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal yardım alan veya almayan bize müracaat eden bin 200 çocuğumuzu ücretsiz olarak sünnet ettirdik. Çocuklarımıza sünnet kıyafeti ve akıllı saatte hediye ettik.”

SÜRPRİZ HEDİYE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Program sonunda çocuklara günün anısına hediye edilen akıllı kol saati de yüzleri bir kez daha güldürdü. Sünnet çocuklarına patlamış mısır, pamuk şeker ve balonlar da dağıtılırken, program bitiminde aileler servislerle alındıkları noktalara bırakıldı.

Altınpark’ta düzenlenen şölende sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle gönüllerince eğlendi. Program sonunda ise miniklere akıllı saat hediye edildi.