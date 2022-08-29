Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne...

Çaycuma Spor Kulüp Başkanı Enes Eser muhteşem gecede ünlü sanatçı Gülben Ergen’e 67 numaralı ve üzerinde Gülben Ergen’in isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kendisine hediye edilen formayı giyerek şarkılarını söylemeye devam erken zaman zaman sahneden inerek dinleyicisiyle birlikte şarkılarını söyleyen Gülben Ergen kendisine gösterilen sevgi selini karşılıksız bırakmadı.

Çaycuma ve Bartın’a Anaokulu Sözü

Gülben Ergen, “Benimde bu kadar sıcak karşılandığım yerlerde şöyle bir sözüm oluyor, İnşallah yerine getirebilirim. Çaycuma’da ya da Bartın’da 43’üncü ya da 44’üncü Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu ‘nu açmak için çalışacağım. Bunu Niğde’de ve farklı şehirlerde yaşadım. Konserin sıcaklığının ve samimi geçmesinin konsere katılanların sayısıyla alakası olmaz bazen. Burada çok sıcak ve çok samimi bir ortamda karşılandım. İnşallah okul açılışımızı da hep birlikte yaparız.” diyerek Bartın’a veda etti.