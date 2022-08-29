29 Ağu 2022 - 16:12- Yaşam

Akne ve Sivilce Nasıl Oluşur? Nasıl Kurtuluruz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Detaylar...

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Hayatımızın bir bölümünde mutlaka sivilce ya da akne problemleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemlerin altında yaş aralıklarına, beslenme şeklimize veya kullandığımız cilt bakım ürünlerine kadar birçok neden yatıyor. Doğru tedavi yöntemleri ile akne ve sivilcelenmeden kurtulmak mümkün. Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor konu hakkında bilgiler verdi.
Akne ve Sivilce Nasıl Oluşur? Nasıl Kurtuluruz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Detaylar... mask
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Çoğumuz akne ve sivilceler ile ilk olarak ergenlik döneminde karşılaşıyoruz. Ergenlik döneminde yaşanan hormonal değişiklikler cilt yapımızı da etkilediği için sivilcelenme yaşayabiliyoruz. Ergenlik döneminde yağ bezlerinin çalışması hızlanıyor. Yağ üretimini hızlandıran bezler, akne oluşumunun ilk evresini başlatıyor. Kişinin gözenekleri tıkanıp, sivilcelenme yaratıyor. Bunu cilt üzerindeki kir ve bakteri oranı da tetikliyor. Sivilce ve siyah nokta problemi birbiriyle paralel şekilde ilerliyor. Bu dönemde cilt üzerinde görülen artan yağ miktarı, yetersiz cilt bakımı ve gözenek tıkanıklıkları irinli sivilcelere ve ağrılı aknelere sebep oluyor. 

Ergenlik döneminden sonra sivilce ve akne probleminin sıklıkla görüldüğü dönemler yoğun strese maruz kaldığımız zamanlar oluyor. Aşırı stres, tek başına akne oluşumunu tetikleyen bir faktör haline geliyor. Üstelik bu sivilceler sadece yüzde değil, tüm vücutta görülebiliyor. 

Cilt tipine uygun olmayan, cildi aşırı yağlandıran ya da kurutan veya cildi tahriş eden kozmetik ürünler sivilce ve akne problemini şiddetlendiriyor. Bu neden ile kozmetik alışverişini yapmadan önce cildinizi tanımanız, kozmetik ürünlerinin içeriklerine dikkat etmeniz çok önemli. Halihazırda yağlı bir cildiniz bulunuyorsa, cildinizdeki yağ oranını artıracak ürünler tercih etmek sivilcelenme yaratacaktır. Doğru kozmetik ürününü seçtikten sonra, cilt temizliği yapmak da oldukça önemli. Cildinizi temizlemeden nemlendirici ya da serum uygulamak ürünlerden fayda almanızı engelleyeceği gibi cilt yapısını bozacağı için sivilcelenmeye de neden olacaktır. 

Beslenme şekliniz bir dönemden sonra cilt yapınızı en çok etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenen kişilerin cilt yapısı daha dengeli ve daha az problemli oluyor. Bu neden ile sivilce ve akne problemlerinizden kurtulmak istiyorsanız sağlıklı beslenmeyi de listenize eklemeniz gerekiyor. 

Uyguladığımız medikal estetik tedavileri akne ve sivilce problemlerini geçirmekte oldukça etkili. Hydrafacial uygulaması ile aynı seansta kombinlediği mezoterapik ilaç enjeksiyonları cilt sorunlarını önemli derecede azaltıyor. Tedavi protokolleri kişinin cilt ihtiyacına ve sorunun şiddetine göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin kişinin ihtiyacına göre tedaviyi fraksiyonel lazer, thilyum lazer veya radyo frekans cihazlarıyla destekleyebiliyoruz. Tedavi protokollerine eş zamanlı olarak doğru cilt bakım ürünlerini kullanmayı, doğru beslenmeyi ve ihtiyaca göre takviye gıdalar ile vücudu desteklemeyi öneriyorum.

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29 Ağu 2022 - 16:12 - Yaşam

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