Gençlerbirliği Ara Vermedi...

Haber albümü için resme tıklayın

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Pendikspor’la oynadığı maçın ardından bugün yenileme antrenmanına çıktı. Teknik direktör Metin Diyadin’in antrenman öncesi saha içerisinde yaptığı motivasyon ve değerlendirme toplantısının ardından kırmızı-karalı ekip, koşuyla çalışmalara başladı.

Pendikspor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Dar alanda pas organizasyonundan sonra yine dar alanda çift kale maç yapan kırmızı-karalı ekip antrenmanı sonlandırdı.