Gençlerbirliği Ara Vermedi...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Pendikspor’la oynadığı maçın ardından bugün yenileme antrenmanına çıktı. Teknik direktör Metin Diyadin’in antrenman öncesi saha içerisinde yaptığı motivasyon ve değerlendirme toplantısının ardından kırmızı-karalı ekip, koşuyla çalışmalara başladı.
Pendikspor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Dar alanda pas organizasyonundan sonra yine dar alanda çift kale maç yapan kırmızı-karalı ekip antrenmanı sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.