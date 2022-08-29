29 Ağu 2022 - 16:12- Belediyeler

Mutlu Mahallesi’nde İlk Kazma Vuruldu...

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Mamak-Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm projesinde çalışmalar başladı. Mamak Belediyesi ekipleri, ilk kazmayı vurdu.
Mutlu Mahallesi’nde İlk Kazma Vuruldu... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahman Keleş ve Orhan Babuccu ile birlikte sahadaydı. Ekiplerin çalışmasını yakından izleyen Başkan Murat Köse, evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşların sevincine ortak oldu. Onların heyecanını paylaşan Başkan Murat Köse, “İnşallah 1. Etapta 450 konut yapılacak.

Ekiplerimiz enkaz yıkım çalışmalarına başladı. Bir yandan da gönüllü olarak anlaşma yapan vatandaşlarımıza Altıağaç-Karaağaç Kentsel Dönüşüm bölgesindeki Belediyemize tahsisli evleri de teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. 

Mamak Belediyesi iş makineleri ile enkazlar yıkıldı, moloz yığınları tek tek kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını titizlikle yürüttü. Vatandaşlar, evlerinin yerine yapılacak modern yaşam alanları için heyecanlıydı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ettiler.

Başkan Murat Köse de “Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımızı yeni huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımız inşallah daha modern şartlarda inşa edilmiş evlerinde yaşamaya devam edecekler. Bizler böyle bir projeyi sonuçlandırdığımız için mutluyuz” dedi. 

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29 Ağu 2022 - 16:12 - Belediyeler

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