29 Ağu 2022 - 16:12- Mamak haberleri

Mamaklılar Zaferin Yüzüncü Yılını Mustafa Yıldızdoğan ile Kutladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Mustafa Yıldızdoğan Konseri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bayraklarını alıp 75. Yıl amfi Tiyatro’ya giden Mamaklılar, Mustafa Yıldızdoğan’ın birbirinden güzel parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Mamaklılar Zaferin Yüzüncü Yılını Mustafa Yıldızdoğan ile Kutladı... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen bu güzel konseri Mamaklılarla birlikte dinledi. Zafer Bayramı’nın 100. Yıl Kutlamaları, yayınlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu sinevizyon gösterimi ile başladı.

Zeybek ve lazer gösterileri ile devam eden kutlamalar, Mustafa Yıldızdoğan konseri ile doruğa ulaştı. Mamaklılar, ellerde bayraklar, dillerinde Yıldızdoğan’ın vatan aşkı ile dolu parçaları ile 30 Ağustos coşkusunu iliklerine kadar hissetti. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zaferlerle dolu şanlı bir tarihimiz var. Zafer Bayramımızın 100. Yılı dolayısı ile düzenlediğimiz konserimizde siz değerli Mamaklı kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde bulunmak bizi mutlu etti. Değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan’a da Mamak’ta bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
# Mamaklılar Zaferin Yüzüncü Yılını Mustafa Yıldızdoğan ile Kutladı..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, Mustafa Yıldızdoğan, 30 ağustos
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mutlu Mahallesi’nde İlk Kazma Vuruldu... mask
Mutlu Mahallesi’nde İlk Kazma Vuruldu...
Pursaklar'da Safa Park Yenilenen Yüzüyle Işıl Işıl... mask
Pursaklar'da Safa Park Yenilenen Yüzüyle Işıl Işıl...
Etimesgut'ta Festival Coşkusu Devam Ediyor... mask
Etimesgut'ta Festival Coşkusu Devam Ediyor...
Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Vatandaşın Nerede Kanayan Yarası Varsa Biz Oradayız" mask
Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Vatandaşın Nerede Kanayan Yarası Varsa Biz Oradayız"
Dünya Şampiyonu Çankaya Hoytur Dans Topluluğu Avrupa Sahnesinde... mask
Dünya Şampiyonu Çankaya Hoytur Dans Topluluğu Avrupa Sahnesinde...
Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi... mask
Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi...
Sincanlı Yetenekler Sahnede Parlamaya Hazırlanıyor... mask
Sincanlı Yetenekler Sahnede Parlamaya Hazırlanıyor...
Keçiören’de Mahsuller Hasat Ediliyor... mask
Keçiören’de Mahsuller Hasat Ediliyor...
Pursaklar da Yaz Akşamları Bir Başka Güzel... mask
Pursaklar da Yaz Akşamları Bir Başka Güzel...
Ankaralılar Emre Aydın ile Coştu... mask
Ankaralılar Emre Aydın ile Coştu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mutlu Mahallesi’nde İlk Kazma Vuruldu... mask
Mutlu Mahallesi’nde İlk Kazma Vuruldu...
Pursaklar'da Safa Park Yenilenen Yüzüyle Işıl Işıl... mask
Pursaklar'da Safa Park Yenilenen Yüzüyle Işıl Işıl...
Başkentte Festival Gibi Sünnet Şöleni... mask
Başkentte Festival Gibi Sünnet Şöleni...
Etimesgut'ta Festival Coşkusu Devam Ediyor... mask
Etimesgut'ta Festival Coşkusu Devam Ediyor...
Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Vatandaşın Nerede Kanayan Yarası Varsa Biz Oradayız" mask
Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Vatandaşın Nerede Kanayan Yarası Varsa Biz Oradayız"
Dünya Şampiyonu Çankaya Hoytur Dans Topluluğu Avrupa Sahnesinde... mask
Dünya Şampiyonu Çankaya Hoytur Dans Topluluğu Avrupa Sahnesinde...
Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi... mask
Sincan'da 5 Yeni Gençlik Merkezi...
Sincanlı Yetenekler Sahnede Parlamaya Hazırlanıyor... mask
Sincanlı Yetenekler Sahnede Parlamaya Hazırlanıyor...
Keçiören’de Mahsuller Hasat Ediliyor... mask
Keçiören’de Mahsuller Hasat Ediliyor...
Pursaklar da Yaz Akşamları Bir Başka Güzel... mask
Pursaklar da Yaz Akşamları Bir Başka Güzel...

29 Ağu 2022 - 16:12 - Mamak haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi Yaz Spor Okullarında Kapanış Şöleni... mask
Mamak Belediyesi Yaz Spor Okullarında Kapanış Şöleni...
Mamak Zabıtasından Market Denetimi... mask
Mamak Zabıtasından Market Denetimi...
Mamak'ta Okullar Eğitim Öğretime Hazırlanıyor... mask
Mamak'ta Okullar Eğitim Öğretime Hazırlanıyor...
Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim... mask
Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim...
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler... mask
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler...
Mamak’ın Her Mahallesinde Şenlik Var mask
Mamak’ın Her Mahallesinde Şenlik Var
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL