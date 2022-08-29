Mamaklılar Zaferin Yüzüncü Yılını Mustafa Yıldızdoğan ile Kutladı...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen bu güzel konseri Mamaklılarla birlikte dinledi. Zafer Bayramı’nın 100. Yıl Kutlamaları, yayınlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu sinevizyon gösterimi ile başladı.
Zeybek ve lazer gösterileri ile devam eden kutlamalar, Mustafa Yıldızdoğan konseri ile doruğa ulaştı. Mamaklılar, ellerde bayraklar, dillerinde Yıldızdoğan’ın vatan aşkı ile dolu parçaları ile 30 Ağustos coşkusunu iliklerine kadar hissetti.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zaferlerle dolu şanlı bir tarihimiz var. Zafer Bayramımızın 100. Yılı dolayısı ile düzenlediğimiz konserimizde siz değerli Mamaklı kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde bulunmak bizi mutlu etti. Değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan’a da Mamak’ta bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.