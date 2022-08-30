Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Böyle Kutladı...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında ilçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Başkan Altınok, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılını kutluyoruz. Aslında bugün Türk milletinin yeniden doğuş günüdür. 26 Ağustos’ta başlayıp 5 gün 5 gece süren ve aşılmaz denilen mevzilerin aşıldığı gündür bugün. İngiliz, İtalyan ve Fransızların tahkim ettiği Yunanları denize döktüğümüz gündür.” dedi. Atatürk’ün Yunanlara karşı başlattığı mücadelede gösterdiği kararlılığa da değinen Altınok şöyle konuştu: “Atatürk’ün kimi kurmayları ‘Paşam bu operasyonu yapmasak mı, biraz daha beklesek mi' diyorlar. Atatürk de diyor ki, ‘Korkaklar esarete, cesurlar hürriyete...' Bunun ortası yok. Tabii bir akıl var, bir plan var, bir deha var. 26 Ağustos’ta Dumlupınar’da başlayan ve 9 Eylül’de Yunan’ın İzmir’de denize dökülmesi ile artık cumhuriyetimizin önündeki engeller kaldırılmıştır. Küllerinden yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğmuştur. Atatürk ezilen, sömürülen tüm milletlere de örnek olmuştur. Atatürk’ün kahramanlığını daha sonra hürriyetine kavuşan devletler ve devlet adamları birçok kez dile getirmiş; ilhamımız, cesaretimiz Atatürk’tür demişlerdir.”

Ağustos ayının Türkler için kahramanlık ayı olduğunu da hatırlatan Altınok, “Ağustos ayı Türkler için bir zafer aydır. Anadolu’ya girişimiz Ağustos 1071’dir. Alparslan ile birlikte Anadolu’nun kapısı Türklere açılmış yeni bir dünya kurulmuştur. 1453’te İstanbul fethedilmiş yine yeni bir dünya kurulmuştur. 1923’te cumhuriyetimiz kurulmuştur. Bu tarihler dünya tarihi için yeni bir düzenin, değişimin de başlangıcı olmuştur. Başta büyük komutan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.” İfadelerini kullandı. Başkan Altınok konuşmasının sonunda bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilçedeki Fatih Stadı'nda düzenlenecek Bülent Serttaş konserine tüm vatandaşları davet etti. Keçiören Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramına özel basımı yapılan tarihi gazete de alandaki vatandaşlara dağıtıldı.