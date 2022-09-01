Türkiye'nin konumu 'çelik' gibi

İSTANBUL (İGFA) - KPMG Türkiye'nin yayımladığı 2022 yılı “Çelik Sektörel Bakış” raporunda yer alan verilere göre, Türkiye'de çelik sektörü 2021 yılında üretimini yüzde 13 artırarak 40 milyon tonun üzerine çıkardı. Böylelikle Türkiye önceki sene olduğu gibi 2021 yılında da dünya genelinde 7. sırayı, Avrupa'nın da en büyük çelik üreticisi konumunu korudu.

Çeliğe olan talep ve çelikteki üretim artışı ekonomilerin gidişatına ve büyümeye dair önemli ipuçları veren bir gösterge. İmalat sanayi, savunma, enerji, elektronik, gemi inşaat sektörleri gibi hemen her alana hammadde sağlayan çelik sektörü, üretimin ve ekonominin devamlılığı açısından da stratejik bir öneme sahip.

Raporda yer alan verilere göre ülkemizde çelik sektörü küresel salgın nedeni ile büyük üretici ülkelerin yüzde 10 - 20 oranında küçüldüğü 2020 yılında yüzde 6 oranında büyümeyi başardı. 2021 senesinde de hem yurt içinde imalat sanayindeki canlılık hem de mevcut ve yeni pazarlardaki güçlü varlığı nedeniyle sektörde üretim, yüzde 13 artarak 40 milyon ton seviyesini geçti. Böylelikle Türkiye önceki sene olduğu gibi 2021 yılında da dünya genelinde 7. sırayı, Avrupa'nın da en büyük çelik üreticisi konumunu korudu.

Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeni ile Avrupa'nın Türkiye çeliğine olan talebi artış gösterdi.

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, ekonomik kalkınma için önemli sektörlerin başında gelen çelik sektörü küresel konjonktürlere, ekonomik - siyasi gelişmelere ve diğer büyük üretici ülkelerin aksiyonlarına oldukça duyarlı olduğunu belirterek, "Bu nedenle benzer iniş çıkışlar gelecekte de yaşanacaktır. Bu tür dalgalanmalara rağmen önemli olan orta ve uzun vadede değişen şartlara uyum sağlayarak sürdürülebilir büyümemize devam edebilmektir. 2021 yılı ve 2022 yılının ilk yarısı bu kapsamda çok hareketli geçti. AB ve ABD'nin korumacılık önlemleri, Çin'in iç tüketime odaklanması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde AB'nin uygulamaya geçireceği Sınırda Karbon Düzenlemesi, ülkelerin ambargo uygulamaları ve tedarik sorunları son dönemde Türkiye'deki çelik üreticilerinin öncelikli ajanda konuları oldu” diye konuştu.