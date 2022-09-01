TOFAŞ kombineleri satışa çıkıyor!

BURSA (İGFA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2022-2023 sezonu kombine satışları başlıyor. Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla parkede yerini alacak olan Mavi Yeşillilerin yeni sezon kombine bilet fiyatları belli olurken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kapsayacak kombineler, 5-10 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yenileme döneminin ardından 12 Eylül’de genel satışa sunulacak.

Kombine yenileme işlemleri belirtilen tarihlerde Biletix Çağrı Merkezi’nden (0850 755 02 68)

ve

8-9 Eylül 2022 tarihlerinde (10.00 – 19.00 saatleri arasında) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi’nden yapılabilecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi, yenileme döneminin ardından kombine genel satış işlemleri için de Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince (15 Eylül Perşembe ve 16 Eylül Cuma günü 12.00 – 21.00 saatleri arasında) açık olacak.