Pursaklar'da Yeni Eğitim - Öğretim Dönemi Öncesi Hazırlık...

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında fiziki koşulları daha sağlıklı bir noktaya taşıyabilmek adına öğrencilerin temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda derslikler, ortak kullanım alanları başta olmak üzere en ince ayrıntısına kadar her nokta detaylıca boyanmasının ardından titizlikle temizlenerek tertemiz, pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

‘‘Bizlere emanet edilen çocuklarımızı hayata ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en önemli görevimiz’’

Çocukların temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görebilmeleri için Nezaket Okullarında eğitim öğretim dönemi öncesi boya badana çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımızın tertemiz ortamlarda eğitim alabilmeleri için dersliklerimizde boya badana çalışmaları yürütüyoruz. Bizlere emanet edilen çocuklarımızı hayata ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en önemli görevimiz. Öğrencilerimiz okula başlamak için ne kadar heyecan duyuyorlarsa biz de onlar kadar heyecan duyuyoruz. Nezaket Okullarımızda her şey hazır. Çocuklarımızı bekliyoruz’’ dedi.