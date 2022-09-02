Çankaya'da Kalıcı Kadın Emeği Stantları Satışa Başladı...

Çankaya Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Emekçi kadınların ürünlerini satışa sundukları kalıcı stantlar, Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda hizmete girdi. Kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” projesi kapsamında yürütülen hizmetlere bir yenisi eklendi.

Çankaya’nın en güzel parklarından olan İsmet İnönü Parkı’nda kurulan stantlarda kadınlar el emeği ürünlerini satışa sunmaya başladı. Birlik Mahallesi’nde 365 Alışveriş Merkezi’nin yanında bulunan parkta ilk etapta 10 kalıcı stant kuruldu. Her stantta 4 kadın kendi ürettiklerini gelire dönüştürebilecek. Çarşamba hariç haftanın 6 günü 13.30’dan gece geç saatlere kadar açık kalacak stantlardan ilk etapta 40 kadın yararlanmış olacak. Hazır ürün, ikinci el ve gıda satışının yapılmayacağı stantlarda tüm kadınlar kendi el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşla buluşturacak.

Yıl boyunca açık olacak stantlardan Çankaya’da ikamet eden ve el emeği ürünler üreten tüm kadınlar satış için yararlanma imkanına sahip. Stantlara başvurmak isteyen kadınlar, https://basvuru.cankaya.bel.tr/etkinlik sayfasından form doldurabilirler. Ayrıntılı bilgi için 0 312 458 89 00/3505-3508 numarasını arayabilirler.