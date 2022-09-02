02 Eyl 2022 - 13:46- Belediyeler G: 02 Eyl 2022 - 13:47

Kıbrıs Kanyonu Mamak Belediyesi’nin Koruması Altında...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şehrin yanı başında, doğal ve tarihi güzellikleri ile dikkat çeken Kıbrıs Kanyonu için çalışmalarına ivedilikle devam ediyor.
Kıbrıs Kanyonu Mamak Belediyesi’nin Koruması Altında... mask
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Koruma İmar Planı Çerçevesinde yürütülen çalışmalarla Kıbrıs Kanyonu hem doğal güzelliği hem endemik bitki çeşitliliği ile doğa severlerin uğrak noktası olmaya aday. Ayrıca Eski Roma Döneminde su kanalı olarak kullanılan kanyonda bu dönemden kalma su arklarını görmek mümkün. 

Mamak Kıbrısköyü’nde bulunan 8 kilometrelik Kıbrıs Kanyonu’nda 200’e yakın endemik bitki ve fındık ağaçları var. Taş ocaklarına sınırı bulunan Kıbrıs Kanyonu’nun yakınında yeni bir taş ocağı açılmasına izin yok. Mamak Belediyesi bu konuda çok hassas davranıyor. Kıbrıs Kanyonu’nun korunması ve zarar görmemesi için elinden geleni yapıyor. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kıbrıs Kanyonumuzun zarar görmesini istemiyoruz. Buranın kontrolünü ve temizliğini sağlayarak koruma altında tutuyoruz… Doğa yürüyüşlerini, kamp yapmayı, doğa sporlarını seven Ankaralıları buraya davet ediyoruz. Tabi uyarmak isterim ki bu bölgede ateş yakan, burayı farklı amaçlarla kullananlar da var. Çevreye, suya zarar veriyorlar. O yüzden burayı daha da koruma altına alacağız” dedi.
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02 Eyl 2022 - 13:46 - Belediyeler

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