Mamak Belediyesi’nden Evde Diş Sağlığı Hizmeti!

Sağlık hizmetleri ile adından söz ettiren Mamak Belediyesi, evde diş sağlığı hizmetine de hız kesmeden devam ediyor. Mamak’ta “yaşlı, engelli, hasta, ihtiyaç sahibi vatandaşların banyosundan tırnak kesimi ve saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetini üstlenen sağlık hizmeti sunan Mamak Belediyesi bu kez “Diş Sağlığı” hizmeti için kollarını sıvadı.

Mamak Belediyesi kliniğinde görev yapan Diş Hekimi, “evde diş sağlığı” hizmeti kapsamında evlere gidiyor, evinden çıkamayan vatandaşlara diş sağlığı hizmeti götürüyor. Evde diş sağlığı hizmeti alan vatandaşlar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

“İhtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın, daima yanlarında olabilmek için büyük çaba harcıyoruz. İlçemizde kişisel bakıma ihtiyaç duyan ve kimsesiz yaşlılarımız için ekiplerimizle kişisel bakım ve temizlik konusunda destek veriyoruz. Hizmetlerimize bir de “diş sağlığını” ekledik. Bizler ne yapıyorsak vatandaşlarımızın mutluluğu huzuru için yapıyoruz. Mamak Belediyesi her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da Mamaklı hemşehrilerimizin yanında” diye konuştu.