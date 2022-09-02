02 Eyl 2022 - 21:17- Belediyeler

Konser Kenti Keçiören...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Aktepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle konserinde TRT Ses Sanatçısı Zafer Albayrak sahne aldı.
Konser Kenti Keçiören... mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde birbirinden güzel eserler seslendirilirken vatandaşlara da keyifli bir akşam yaşatıldı. Konserde katılımcılara hitaben konuşan başkan altınok, “Aktepe Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle konserinde vatandaşlarımızla birlikte birbirinden güzel türküleriyle bizleri mest eden sanatçımız Zafer Albayrak’ı dinledik.

Konserlerimizde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bisiklet çekilişinin talihlisine hediyesini takdim ettik. Böylesi güzel bir geceyi bizlere yaşatan sanatçımıza ve saz ekibine, bu alanı dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. Başkan Altınok konserde gerçekleştirilen çekilişle şanslı bir vatandaşa da bisiklet hediyesini taktim etti.​
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02 Eyl 2022 - 21:17 - Belediyeler

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