Keçiören Gönül Köşkü Sakinlerinden Ulucanlar Cezaevi’ne Ziyaret...

Belediye görevlileri ve rehberler eşliğinde cezaevinin her noktasını gezme fırsatı bulan huzurevi sakinleri burada, şair ve yazarların kaldığı ‘Hilton’ koğuşunu, ‘Müteferrika’ olarak adlandırılan tek kişilik hücreleri, tanınmış mahkûmların cezaevinde çektirdikleri fotoğraf sergisini görme fırsatı buldular. Ayrıca koğuşların içinde yer alan balmumu heykellerini, ünlü kişilerin biyografilerini ve kıyafetlerinin bulunduğu koğuşları da ziyaret eden yaşlılar, ‘Ulu Kavak’ adını taşıyan ve idamlara şahitlik eden kavak ağacıyla da tanıştılar. Gezinin sonunda birçok kişinin idam edildiği darağacını görerek ziyaretlerini tamamladılar.

Ulucanlar Cezaevi Müzesine düzenlenen gezinin huzurevi sakinleri için önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlılarımız için eğlenceli ve keyifli geziler düzenlemeye devam ediyoruz. Ulucanlar Cezaevi ise ülkemizin siyasi geçmişine damga vuran ve şu anda müze olarak ibretlik öyküleri bizlere aktaran önemli bir mekân.

Ankara’da yaşayıp da burayı görmedim dememek lazım. Bu anlamda huzurevi sakinlerimize bu önemli mekânı gezdirerek, geçmişe yolculuk etmelerini sağladık. Onlara daha nitelikli ve daha konforlu bir yaşam sunmak için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak Ulucanlar Cezaevi Müzesine götürülen yaşlılar ziyaretin tamamlanmasıyla görevliler eşliğinde huzurevine getirildiler. ​