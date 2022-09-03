03 Eyl 2022 - 16:47- Belediyeler

Keçiören'de Muhtarlardan Bostan Ziyareti...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 20 dönümlük alana kurulan bostan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören muhtarları tarafından ziyaret edilen bostan, içinde yetişen mahsulleriyle büyük beğeni topladı.
Keçiören'de Muhtarlardan Bostan Ziyareti... mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da eşlik ettiği bostan gezisinde muhtarlar bostandan sebze ve yeşillik hasat etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ata tohumunun yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi projesi kapsamında oluşturulan bostanda 22 tür tohumdan elde edilen sebze ve yeşilliğin yer aldığını söyledi. Altınok, “Ülkemiz verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretilebildiği bir zenginliğe sahip. Kalkınmanın yolu üretimdir.

Bu anlamda ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için çiftçilerimize ücretsiz destek veriyoruz. Öte yandan belediye olarak örnek tarımsal üretim için büyük bir bostan kurduk. Rabbim üretimimizi bereketli eylesin” dedi. Bostan ziyaretinde muhtarlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.​
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03 Eyl 2022 - 16:47 - Belediyeler

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