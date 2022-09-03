MXGP Finali Serbest Antrenmanlarla Başladı...

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP’nin Afyonkarahisar’daki finali tüm sınıflarda serbest antrenmanlarla başladı. Dünya Büyükler (MXGP), Gençler (MX2), Kadınlar (WMX) ve Avrupa (EMXOPEN) Motokros Şampiyonalarının Türkiye etabında 28 ülkeden 107 yarışçı dünyanın en iyisi olmak için mücadele veriyor.

Dünya çapında motokros yarışlarının en önemli organizasyonu MXGP’nin finali bu yıl Türkiye’de yapılacak. 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek yarışlarla dünyanın en iyi motokrosçularından oluşan 28 ülkeden 107 yarışçı podyum için ter dökecek.

MXGP finali, 7,4 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşacak. Türkiye’de yapılacak final yarışına Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Suzuki ve Fantic gibi fabrika takımları yarışacak.

ORGANİZASYONDA 13 TÜRK SPORCU START ALACAK

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Türkiye etabında ülkemizden 13 sporcu mücadele edecek. Afyon Motor Sporları Merkezi’nde beşinci kez yapılan Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonunda ülkemizden Şakir Şenkalaycı, Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, Emircan Şenkalaycı, Ömer Uçum, Yiğit Ali Selek, Murat Başterzi, Tuğrul Dursunkaya, Eray Esentürk, Burak Arlı, Mevlüt Kolay ve Volkan Öztürk start alacak.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nda geçen sene ilk kez start alan Irmak Yıldırım bu yıl da şampiyonada boy gösterecek. Dünyanın en hızlı kadın yarışçılarıyla mücadele edecek genç milli sporcu ilk onda yer almaya çalışacak.

DÖRT FARKLI YARIŞ AYNI ANDA YAPILACAK

3-4 Eylül tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP)

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN)

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2)

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Spor Toto’nun destekleriyle Anlas, Asperox, Avşar, Bitci, ECC Tur, Honda, Monster, NG Afyon, Özerband, TURKSAT ve Volta’nın sponsorluğunda dünyanın yıldızlarını ağırlıyor.