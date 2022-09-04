Çankaya'da Destek Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Sürüyor...

Çankaya Belediyesinin gençlerin eğitimine destek amaçlı hayata geçirdiği Destek Eğitim Merkezlerine kayıtlar 10 Eylül’e kadar sürecek. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge isteniyor.
10 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek başvuru noktaları ise şöyle:
*6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:
BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ
Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere
Telefon: 0 312 437 29 69
BİRLİK ÇANKAYA EVİ
Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi
Telefon: 0 312 495 40 45
ESAT ÇANKAYA EVİ
Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat
Telefon: 0 312 446 75 76
SOKULLU ÇANKAYA EVİ
Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107
Telefon: 0 312 480 02 05
*10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:
BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa
Telefon: 0 312 448 27 58
CEBECİ ÇANKAYA EVİ
Kutlugün Sokak No:14 Cebeci
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866
ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2
Telefon: 0 312 514 14 30
YILDIZ ÇANKAYA EVİ
Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826
YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ
1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849