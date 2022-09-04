04 Eyl 2022 - 13:21- Belediyeler G: 04 Eyl 2022 - 13:22

Çankaya'da Destek Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Sürüyor...

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Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Ücretsiz kurs olanağı sunan Çankaya Belediyesinin Destek Eğitim Merkezlerinde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.  
Çankaya'da Destek Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Sürüyor... mask
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Çankaya Belediyesinin gençlerin eğitimine destek amaçlı hayata geçirdiği Destek Eğitim Merkezlerine kayıtlar 10 Eylül’e kadar sürecek. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge isteniyor.     

10 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek başvuru noktaları ise şöyle:      

*6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:       

BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ   

Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere   

Telefon: 0 312 437 29 69     

BİRLİK ÇANKAYA EVİ   

Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi   

Telefon: 0 312 495 40 45     

ESAT ÇANKAYA EVİ   

Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat   

Telefon: 0 312 446 75 76     

SOKULLU ÇANKAYA EVİ   

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107   

Telefon: 0 312 480 02 05      

*10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:      

BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ   

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa   

Telefon: 0 312 448 27 58      

CEBECİ ÇANKAYA EVİ   

Kutlugün Sokak No:14 Cebeci   

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866      

ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ   

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2   

Telefon: 0 312 514 14 30      

YILDIZ ÇANKAYA EVİ   

Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız   

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826      

YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ   

1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl   

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849  

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04 Eyl 2022 - 13:21 - Belediyeler

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