Çankaya'da Destek Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Sürüyor...

Çankaya Belediyesinin gençlerin eğitimine destek amaçlı hayata geçirdiği Destek Eğitim Merkezlerine kayıtlar 10 Eylül’e kadar sürecek. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge isteniyor.

10 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek başvuru noktaları ise şöyle:

*6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ

Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere

Telefon: 0 312 437 29 69

BİRLİK ÇANKAYA EVİ

Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi

Telefon: 0 312 495 40 45

ESAT ÇANKAYA EVİ

Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat

Telefon: 0 312 446 75 76

SOKULLU ÇANKAYA EVİ

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107

Telefon: 0 312 480 02 05

*10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa

Telefon: 0 312 448 27 58

CEBECİ ÇANKAYA EVİ

Kutlugün Sokak No:14 Cebeci

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866

ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2

Telefon: 0 312 514 14 30

YILDIZ ÇANKAYA EVİ

Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826

YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ

1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849