04 Eyl 2022 - 15:04- Spor

100. Yıl Zafer Kupası’nda şampiyon Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, 100. Yıl Zafer Kupası’nda şampiyon oldu. Turnuvanın ardından Hentbol Süper Ligi için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin ilk maçında Beykoz Belediyesi’ni 13 Eylül Salı günü konuk edecek.