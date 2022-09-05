Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Ön Başvurular Başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz bir Başkent’ hedefi doğrultusunda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Çayyolu Mahallesi’nde görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli ile normal gelişim gösteren3-6 yaş arası çocukların yararlanabileceği Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” için 5 Eylül 2022 tarihinde ön başvuruları almaya başlayacak.

KESİN KAYIT ÖN BAŞVURU İNCELEMESİNİN ARDINDAN

Gelecek nesillere doğa dostu yapılar bırakması hedeflenen ve yeşil bina özelliğine sahip örnek proje için ön başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr adresi üzerinden 36 -72 ay yaş aralığında olan tüm özel çocuklar için (ortopedik, görme ve işitme engelli) çözger raporu ile başvuru yapılabilecek. Yapılan ön başvuruların, gerekli incelemelerden geçmesinin ardından kesin kayıtlar yapılacak.

ÖRNEK BİR PROJE

Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’, ihtiyacı olan elektriğin yüzde 20’sini güneş panelleri sayesinde kendisi üretirken, yeşil bina özelliği ile Türkiye ve Avrupa çapında örnek bir proje olma özelliği taşıyor.

Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.