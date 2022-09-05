Özellikle Kadınlarda Görülüyor! Tiroid Nodüllerinde Kanser Riskine Dikkat

Tiroid nodüllerinin, tiroid bezinde çoğu zaman iyi huylu olan anormal doku büyümeleri olarak tanımlandığını belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Toktaş, “Ancak bazı durumlarda kanser riski de bulunabilmektedir. Tiroid nodülleri oldukça yaygındır ve 60 yaşına kadar tüm insanların yarısında en az bir nodül görülebilir” dedi.

Tiroid nodüllerini, tiroid bezinde çoğu zaman iyi huylu olan anormal doku büyümeleri olarak tanımlayan Doç. Dr. Osman Toktaş, “Ancak bazı durumlarda kanser riski de bulunabilmektedir. Tiroid nodülleri oldukça yaygındır ve 60 yaşına kadar tüm insanların yarısında en az bir nodül görülebilir. Özellikle kadınlarda daha yaygındır” diye konuştu.

NEFES DARLIĞI GÖRÜLEBİLİR

Doç. Dr. Osman Toktaş, tiroid nodüllerinde lokal (boyunda) ve sistemik şikâyetleri şu şekilde sıraladı:

Nefes darlığı (Soluk borusuna bası yaparak)Yutma güçlüğü (yemek borusuna bası yaparak)Ses kalitesinde değişiklik, yorgun ve boğuk ses (ses tellerini uyaran sinire bası yaparak)Boyun damarlarına bası yaparak beyin kan akımını azaltırlar.Boyunda sislik yaparak kozmetik problemlere neden olurlar.

FARKLI ŞİKÂYETLER MEVCUTTUR

Doç. Dr. Osman Toktaş, tiroid beziyle ilgili sistematik şikâyetlerin bezin çok veya az çalışmasına göre değişeceğini belirtti. Doç. Dr. Osman Toktaş, bez fazla miktarda hormon ürettiğinde oluşabilecek şikâyetleri şöyle sıraladı:

Sinir

Çarpıntı

Cilt kuruluğu

Saç dökülmesi

Ellerde titreme

Kilo alamama

Menstrual siklusta (adet döngüsü) düzensizlikler

Sıcak basmaları

Bağırsakta hareketlilik ve ishal

Doç. Dr. Osman Toktaş, bezin az miktarda hormon üretmesiyle oluşabilecek belirtileri şu şekilde paylaştı:

Halsizlik

Erken yorulma

Kilo alımı

Kabızlık

Depresyon ve mutsuzluk

KANSER ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ UYGULANIR

Tiroid nodüllerinin tanısının boyun ultrasonografisi ve bazı kan testleri ile rahatlıkla konulabileceğini söyleyen Doç. Dr. Toktaş, “Tanısı konulan nodüllerde tedavi işlemleri kanser şüphesi olan ve hormon üreten nodüllerde tedavi cerrahidir, hastanın ameliyat olması gerekir. Hormon üretmeyen nodüllerde, nodül 3 cm’den büyük ise, boyunda soluk borusuna, yemek borusuna ya da sinire bası yapıyorsa, göğüs içerisine doğru buyuyor ise, kozmetik problemlere neden oluyorsa ve takipler de büyüme var ise hastaya ameliyat önerilir. Bazı özel durumlar dışında tiroid bezi total olarak alınır ve bu ameliyattan sonra hastaların ilaç kullanmaları gerekir” diye konuştu.

HASSAS BİR AMELİYATTIR

Doç. Dr. Osman Toktaş, “Tiroid ameliyatı hassas bir ameliyattır, iyi bir merkezde ve bu konuda uzman bir cerrah tarafından yapılması hayati önem arz etmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.