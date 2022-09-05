05 Eyl 2022 - 11:31- Belediyeler G: 05 Eyl 2022 - 11:32

Keçiören'de Ahşap Oyuncaklara Özel Dokunuş...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi, zihinsel engelli özel bireylere yönelik Keçiören Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğinde ahşap boyama atölyesi açıldı.
Keçiören'de Ahşap Oyuncaklara Özel Dokunuş... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenlerin eşliğinde sürdürülen atölyede keyifli vakit geçiren engellilerin rehabilitasyon süreçlerine de katkı sağlanıyor. 300 saatlik eğitimin ardından sertifika alacak olan engellilerin ortaya koydukları ürünler için sergi açılacak.

Engelsiz bir yaşam için özel bireylere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin sosyal hayata katılımını artırmak için elimizden gelen tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Onların eğitimlerini ve keyifli vakit geçirmelerini önemsiyoruz.

Ahşap boyama atölyemizde de bir yandan eğleniyor bir yandan da keyifli vakit geçiriyorlar. Ailelerimiz de bu tarz kursların onların rehabilitasyon süreçlerine önemli katkılar sunacağını bilerek çocuklarını buralara yönlendirmelidir. Atölyemize katılan tüm özel evlatlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

 

# Keçiören'de Ahşap Oyuncaklara Özel Dokunuş..., Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi, ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi

05 Eyl 2022 - 11:31 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL