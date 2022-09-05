05 Eyl 2022 - 15:12- Belediyeler G: 05 Eyl 2022 - 15:13

Gölbaşı Belediyesi’nden Okullara Boya Desteği...

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Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da yaptığı çalışmalarla eğitime destek vermeye devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullara boya desteğinde bulundu.
Gölbaşı Belediyesi’nden Okullara Boya Desteği... mask
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“Amacımız, bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarıdır"

Donanımlı bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanında kurumların fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmanın önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, “Tavan, duvar ve dış cephe boyası gibi boyaları okullarımıza teslim ediyoruz. Bir ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veren Gölbaşı’mızda öğrencilerimizin daha temiz, güzel, sağlıklı, hijyenik sınıflarda eğitim görmeleri için sosyal belediyecilik doğrultusunda desteklerimize son sürat devam edeceğiz." dedi.
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05 Eyl 2022 - 15:12 - Belediyeler

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