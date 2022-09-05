Başkan Altınok Kıbrıs’tan Gelen Misafirleri Estergon’da Ağırladı...

Heyet misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederken kendisine Türk Mukavemet Teşkilatı’nın beratını takdim etti. Kıbrıs’tan gelen misafirleri Keçiören’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Türk Mukavemet Teşkilatı’mızın beratını almaktan onur duyuyorum. Teşkilatımızın, Kıbrıs Türkü'nün varoluşunda önemli hizmetleri ve şehitleri vardır.

Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin kalbi, yüreği Kıbrıs’la, Kıbrıslı vatandaşlarımızla beraberdir. Kıbrıs ile Türkiye et ve tırnağın ötesinde kardeştir. Çok bedel ödendi. Bu kardeşliğimizin kıymetini bilmeli ve yeni nesillere aktarmalıyız. Ayrıca kardeş belediyemiz olan Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi ile çalışmalarımız, projelerimiz, birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor.” dedi.

Milli Mücadele’de Keçiören’in önemli bir karargâh olduğu bilgisini de paylaşan Altınok, “Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunda Keçiören ve Ankara’nın ayrı bir yeri vardır. Bugün Millî Mücadele’mizin merkezi Ankara’mızda, Keçiören’imizde sizleri ağırlamaktan şeref ve bahtiyarlık duyduk.” İfadelerini kullandı. ​