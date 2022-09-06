Çocuğunuz Okula Dönüş Stresi Yaşıyorsa Önce Nedenini Araştırın!

Uzun bir tatil sonrasında hem çocuklar ve aileleri hem de öğretmenler için yeni maraton başlıyor. Tatil sonrası okula uyum ve oryantasyon süreci herkes için güç bir durum. Kimileri hasretle beklediği okuluna ve okul rutinine daha rahat uyum sağlayabilirken, kimileri ise kendini son derece gergin, kaygılı ve üzgün hissedebiliyor. Stres yaşayan çocuklara yardımcı olmak için neler yapmak gerektiğini DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psk. Benan Şahinbaş, anlatıyor.

Çocuğa yardımcı olabilmek için kaygıların nedenlerini araştırmanın çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Kl. Psk. Şahinbaş, “Eğer kaygının nedenlerini anlamazsanız bunu geçirmek de mümkün olmayabilir. Yeni sınıf, yeni arkadaşlıklar, geçmişte yaşanmış sıkıntılı durumlar mevcutsa onların tekrarlanma olasılığının gerginliği, derslerde başarı kaygısı, ailelerin başarı konusunda çocuklara aşırı baskısı davranması, sınav kaygısı ve stres yönetimi gibi konular kaygıların belli başlı nedenlerini oluşturabilir. Bu nedenle altta yatan gerçekliğin ne olduğunu bilmek gerekir” diyor.

Uzm. Kl. Psk. Şahinbaş, çocukların okula uyumlarını ve stresle başa çıkmalarını kolaylaştıracak bazı metotları şöyle sıralıyor:

Çocuğunuzun aklından geçenlere, duygu ve düşüncelerine ilgi ve onay gösterin. Okul konusunda endişeleri mevcutsa veya tahmin ediyorsanız sohbeti siz açın. Hatta kendi okul tecrübelerinizi de kullanarak onlara yardımcı olmaya çalışın. Aklındaki tüm soruları sorma konusunda onu cesaretlendirin. Onaylayın ve teşvik edin. Korku ve baskı ile sizden bir şeyler saklamasına veya gerçek düşüncelerini sizden gizlemesine neden olacak tutum sergilemeyin. Rutinlerinizi sil baştan oluşturun.

Her yeni şey, yeni bir düzen ve rutin demektir. Okullar açılmadan bir hafta öncesinden uyku ve yemek düzeninizi yeniden yapılandırın. Bu değişikliğe çocuğunuzu hazırlamak için onunla düzen oluşturmanın ve bunların hepsine birlikte karar verin. Okula gitmeden önce yapılması gerekenleri yeni baştan organize edin. Okula geçiş sürecini kolaylaştırıcı aktiviteleri arttırabilirsiniz. Veya hep birlikte oynayacağınız eğlenceli kutu oyunlarıyla vakit geçirebilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte okulunu ziyarete gidin. Ev ödevleri için uygun alan seçin. Zorlanıyorsa yanında olmaya çalışın. Okul dönüşünce sizinle bir şey paylaşmayı tercih etmiyorsa fazla zorlamayın, üstüne gitmeyin. Bu dönem evdeki denge ve rutini bozacak başka bir değişiklikten kaçının. Rutinler kişiyi güvende hissettirir. Okul sonrası saatlerinizi planlayın. Kendi stres ve kaygı belirtilerinize dikkat edin bunları çocuğunuza yansıtmamaya özen gösterin bu gibi durumlar çocuklarda kaygı, sınav stresi, başarısızlık korkusu, mükemmeliyetçilik sorunlarına zemin hazırlayabilir.