Mamak Dart'ta Derece Yaptı!

Yıldız Erkekler Kategorisinde Mamak Belediyesi GSK sporcusu Furkan Açıkyürek gösterdiği başarılı performans ile 2. olarak önemli bir başarı elde etti. Mamak’ın basket ve hentboldan sonra farklı branşlarda da tanınan bir marka haline geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İstiyoruz ki çocuklarımız en az bir spor dalında lisanslı olsunlar. Bunun içinde bünyemizde spor dallarını çeşitlendirmeye ve çocuklarımızın tercih seçeneklerini artırmaya devam ediyoruz. Nitekim onlar da istedikleri sporu yapma imkânı buluyor ve bu alanda başarı elde ediyorlar” dedi.