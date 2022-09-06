06 Eyl 2022 - 10:39- Belediyeler G: 06 Eyl 2022 - 10:40

Başkentli Miniklere Ücretsiz Trafik Eğitimi İçin İlk Ders Zili Çalıyor...

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‘Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’ni 2 yıl aradan sonra yeniden hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, okulların açılması ile birlikte minikler için trafik eğitimlerine başlıyor.  
Başkentli Miniklere Ücretsiz Trafik Eğitimi İçin İlk Ders Zili Çalıyor... mask
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‘Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’ni uzun aradan sonra yeniden hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, okulların açılması ile birlikte trafik eğitimlerine başlıyor. 12 Eylül 2022 tarihinde ilk ders zilinin çalacağı trafik eğitimlerine katılmak isteyen okullar, 7 Eylül tarihinden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında ‘(0312) 507 15 38’ numaralı telefondan randevu alabilecek. 

12 Eylül 2022 tarihinde ilk ders zilinin çalacağı ücretsiz trafik eğitimine katılmak isteyen okullar, 7 Eylül tarihinden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında ‘(0312) 507 15 38’ numaralı telefondan randevu alabilecek. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek. 

İLK DERS 12 EYLÜL’DE

Randevu taleplerinin 7 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak olan trafik eğitimleri, 12 Eylül 2022’de başlayacak ve 11 Kasım 2022 tarihine kadar hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine, ana sınıfı ile 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek. Randevu talepleri sonrasında eğitimler 12 Eylül tarihinden itibaren Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde başlayacak.

# Başkentli Miniklere Ücretsiz Trafik Eğitimi İçin İlk Ders Zili Çalıyor..., Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti

06 Eyl 2022 - 10:39 - Belediyeler

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