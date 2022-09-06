06 Eyl 2022 - 12:11- Belediyeler G: 06 Eyl 2022 - 12:12

Çankaya Stantları Kadın Emeğine Açık...

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Çankaya Belediyesinin, kadınlara gelir desteği amacıyla “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” projesi kapsamında Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda kurulan Kalıcı Kadın Emeği Stantlarına başvurular sürüyor.
Çankaya Stantları Kadın Emeğine Açık... mask
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Çankaya Belediyesinin kadın emeğini görünür kılmak ve kadınlara gelir getirmek amacıyla hayata geçirdiği “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” uygulaması kapsamında kurulan kalıcı stantlara başvurular sürüyor. Eşitlik ilkesini gözeten Çankaya Belediyesi, Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda kurduğu stantlardan daha çok kadının yararlanabilmesi için 3 günlük gruplar halinde satış imkanı sunuyor.    

Çankaya ilçesinde ikamet eden ve gıda, hazır ürün, ikinci el ürün dışında ele emeği üreten tüm kadınlar başvurabiliyor. Stantlarda yalnızca başvuru yapan kişi durabiliyor. Çarşamba günleri kapalı olan stantlara başlayan her grup 3 gün boyunca satış yapabiliyor. Başvurmak isteyen kadınlar, https://basvuru.cankaya.bel.tr/etkinlik linkinden veya QR kodunu okutarak başvuru formuna ulaşabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için ise (0312) 458 89 00 (Dahili no:3505-3508) 
# Çankaya Stantları Kadın Emeğine Açık..., ankara, Çankaya Belediyesi

06 Eyl 2022 - 12:11 - Belediyeler

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