Mamak’ta Yaşlılar Baş Tacı...

Şehri inşa etmekle kalmayan Mamak Belediyesi hizmetleri ile gönül yapmayı, yüreklere dokunmayı sürdürüyor. “Evde bakım ve sağlık hizmeti” de gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden…

Bu uygulama ile Mamak Belediyesi ekipleri, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşların banyosundan tırnak kesimi ve saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetini üstleniyor. Mahalle mahalle ev ev gezen ekipler, yaşlıların ihtiyaç sahiplerinin bakımlarını yapıyor, onların huzurlu sağlıklı bir ortamda yaşamaları için elinden geleni yapıyor. Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılanan evde sağlık hizmetiyle ise hastalardan; kan alımı, enjeksiyon, pansuman ve sonda değişimi, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.

İnsana doğrudan dokunan hizmetlerin önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Söz verdiğimiz gibi her zaman Mamak’ta vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. İlçemizde kişisel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımız bizden ekip talep ediyor, biz de bu ekiplerimizi yönlendirmek suretiyle yaşlımıza gerek kişisel bakım gerekse ev temizliği konusunda yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.