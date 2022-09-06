06 Eyl 2022 - 16:18- Belediyeler

Başkan Altınok’tan Meyve Bahçesinde Denetim...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından ilçedeki 17 dönümlük alana kurulan meyve bahçesinde denetimlerde bulunarak burada görevli ziraat mühendislerinden bilgi aldı.
Başkan Altınok’tan Meyve Bahçesinde Denetim... mask
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Meyve bahçesinde 11 tür ağacın yer aldığını söyleyen Altınok, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurduğumuz bahçemizde 562 kök meyve ağacımız bulunuyor. 98 Elma, 22 ayva, 34 armut, 37 şeftali, 18 nektarin, 68 vişne, 45 Kiraz, 30 kayısı, 45 badem, 120 ceviz ve 45 adet erik ağacımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Ziraat mühendislerimizin gözetiminde tarımsal üretimimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.” dedi.

ÖRNEK ÜRETİM

Ülkelerin kalkınmasında tarımsal üretimin önemine de değinen Altınok, “Ülkemiz tarımsal üretim için hem dört mevsimi hem de verimli topraklarıyla bulunmaz bir nimettir. Tarım planlamamızı sağlam yaktığımız takdirde cennet parçası bu topraklardan bereket fışkıracaktır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak hem köylerimizde tarımsal üretime destek veriyoruz hem de belediye olarak örnek üretim yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. ​

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06 Eyl 2022 - 16:18 - Belediyeler

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