Mamak Futbolda Dolu Dizgin...

U14 Elit B Ligi’nde, sahaya çıkan Yeşil-Beyazlılar konuk ettiği Ankara İdmanyurdu’nu 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Mamak Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan maçta doksan dakika boyunca rakibine üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar, sergilediği oyunla büyük beğeni topladı.

Şehrin tanıtımına katkı sağlıyorlar

Elde edilen galibiyetlerin şehrin spor alanında tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sahada ter döken tüm minik yavrularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.