Mamak’ta Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı...

Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri bir bir hayata geçiren Mamak Belediyesi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Çiftçilere yüzde 90 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtan Mamak Belediyesi, hasat zamanında da üreticinin yanında. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye başkan yardımcıları ile birlikte Kızılca Mahallesi’nde ayçiçeği hasadına katıldı. Başkan Murat Köse, biçer dövere çıktı “Hasadımız bereketli olsun” dedi.

Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketimi yıllık yaklaşık 900 bin ton. Ülke mahsulünden elde edilen ayçiçeği yağı ise yıllık yaklaşık olarak sadece 400-450 bin tona ulaşıyor. Bu yüzden yağlık ayçiçeğinin, üretimde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve arz açığının giderilmesi amacıyla desteklenmesi önemli.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak çiftçilerimize yüzde 90 hibe desteği ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıttık. İşte o tohumlar gelişti, büyüdü sarı bir masala dönüştü. 2 bin dönümlük araziye ekilen yağlık ayçiçekleri hem çiftçilerimizin yüzünü güldürdü hem de Mamak için bir ilk oldu. Şimdi Mamak’ta hasat zamanı. Tarımda birinci olma hedefimizle Mamak’ta kırsal kalkınma ve destek programlarımıza devam edeceğiz. Mamak’ta tarımı geliştirecek, üreticimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Mamak Belediyesi sadece hibe tohum desteği sağlamadı. Hasat edilen ayçiçekleri için alım garantisi de verdi. Çiftçiler elde ettikleri ürünü hem bireysel olarak hem de belediye aracılığıyla satabilecek.

Ayçiçek Hasadı Bayrama Döndü

Kızılca Mahallesi çiftçileri, Ayçiçek hasadını bayram havasında yaşadı. Kurbanlar kesildi. Yemekler yenildi. Mamaklı çiftçiler, her zaman çiftçinin üreticinin yanında yer alan Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.