Başkan Ertuğrul Çetin'in Makam Aracı Şehit Oğlu İçin Süslendi...

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz'da şehit olan Özcan Özsoy'un oğlu Bekir Kadir için kendi makam aracını süsleyen Başkan Ertuğrul Çetin, sünnet aracı oldu. Sünnet aracına binen minik Bekir Kadir, konvoy eşliğinde şehir turu atmanın keyfini doyasıya yaşadı.

Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe turunun ardından Bekir Kadir için hazırlıkların yapıldığı düğün salonuna geçti. Sünnet düğününe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yanı sıra İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar katılım sağladı.

‘‘Bekir Kadir’in heyecanına ortak olup gözlerindeki mutluluğu görmek dünyalara bedel’’

Sünnet düğününde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘15 Temmuz şehidimiz kahraman Özcan Özsoy'un bize emaneti, biricik evladı Bekir Kadir için süslendi bugün makam aracımız. Emanetimize sahip çıkmak bizim en büyük vazifemiz. Bekir Kadir’in heyecanına ortak olup gözlerindeki mutluluğu görmek dünyalara bedel. Rabbim sağlıklı ve huzurlu bir şekilde mürüvvetini de görmeyi de nasip etsin inşallah. Evladımızın bahtı açık olsun. Peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehitlik makamına eren kahramanlarımıza da Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum’’ dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, Sünnet Düğünü boyunca Bekir Kadir'in yakınları ve akrabalarına yakın ilgi gösterirken, programda vatan için canlarını feda eden tüm şehitler için de dualar edildi.