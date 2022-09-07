07 Eyl 2022 - 16:28- Belediyeler

Gölbaşı Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği...

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Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilkokula yeni başlayan, ilçe sınırları içinde bulunan tüm devlet okullarındaki birinci sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere 3000 adet kırtasiye paketi hazırladı.
Gölbaşı Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği... mask
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Okulla yeni tanışacak minik yavrulara merhaba hediyesi olarak sürpriz yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu sayede hem minik yavruların eğitim hayatına heveslerinin artacağının hem de öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi. Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kırtasiye paketi ile birinci sınıfa başlayacak minik öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Şimşek, “İlkokula başlarken duyduğumuz heyecanı unutmadık. Minik öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olmak ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek adına bu desteği vermek istedik.” dedi. 

Eğitim Varsa Gelecek de Var 

“Eğitim varsa, gelecek de var” diyen Başkan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini de ifade etti.
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07 Eyl 2022 - 16:28 - Belediyeler

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