Türkiye EuroBasket 2022'de Son 16'da!

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında İspanya’ya 72-69 mağlup oldu.

Bu skorun ardından İspanya grup lideri olarak, Türkiye ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü tamamlayan takımla karşılaşacak.

Alperen Şengün 14 sayı, 12 rebound ve 2 asistlik performansla Türkiye’nin öne çıkan oyuncusu oldu. İspanya’da ise Willy Hernangomez kaydettiği 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Hatırlanacağı gibi, 12 Dev Adam, grupta Karadağ'ı 72-68, Bulgaristan'ı 101-87 ve Belçika’yı da 78-63 mağlup etmişti. Gürcistan'la oynadığı maçta ise iki uzatma bölümünün ardından parkeden 88-83 yenik ayrıldı.