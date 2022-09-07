07 Eyl 2022 - 23:36- Spor G: 07 Eyl 2022 - 23:37

Türkiye EuroBasket 2022'de Son 16'da!

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Türkiye, EuroBasket 2022'de İspanya'ya mağlup oldu, son 16 turuna yükseldi.
Türkiye EuroBasket 2022'de Son 16'da! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında İspanya’ya 72-69 mağlup oldu.

Bu skorun ardından İspanya grup lideri olarak, Türkiye ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü tamamlayan takımla karşılaşacak.

Alperen Şengün 14 sayı, 12 rebound ve 2 asistlik performansla Türkiye’nin öne çıkan oyuncusu oldu. İspanya’da ise Willy Hernangomez kaydettiği 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Hatırlanacağı gibi, 12 Dev Adam, grupta Karadağ'ı 72-68, Bulgaristan'ı 101-87 ve Belçika’yı da 78-63 mağlup etmişti. Gürcistan'la oynadığı maçta ise iki uzatma bölümünün ardından parkeden 88-83 yenik ayrıldı.

07 Eyl 2022 - 23:36 - Spor

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