Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 10 yılda sıçrama yaptık!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ı 3 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverliği için "Değerli dostum" diye hitap ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Sırbistan'ın, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari diplomasi faaliyetinin bayraktarlığını yapan DEİK'i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ettiğini belirterek, "Hamdolsun ikili ticaretimiz, aramızdaki yakın iş birliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticari hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız" dedi.

"SIRBİSTAN'DAKİ FİRMALARIMIZ BİN 300'Ü AŞTI"

Sırbistan ile sadece ticaretin değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımlarının da arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan'daki yatırımlarımız, son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan, 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesiyle sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhitlik projelerinin yanı sıra Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da önemli bir potansiyelin olduğunu gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek imzaladıkları anlaşmalar gerekse İş Forumu ile tüm bu alanlardaki iş birliklerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

"KİMLİKLE SEYAHAT ANLAŞMASI, KARŞILIKLI SEYAHATLERİ DAHA DA ARTIRACAKTIR"

Bu rekorların kırılmasında Türkiye ile Sırbistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ve güzergâhların çeşitlenmesinin büyük payı olduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Nedir bu yeni adım? Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Sırbistan Hava Yolu Şirketi Air Serbia da bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşlarını başlattı. Bugün imzaladığımız kimlikle seyahat anlaşması, şüphesiz karşılıklı seyahatleri daha da artıracaktır. Ayrıca, Bursa ile Yenipazar, Alanya ile Novi Sad, Balıkesir ile Niş arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için ilk adımları attık. Beşeri bağlarımızı kuvvetlendiren bu olumlu gelişmelerin devamını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Kendilerine eşlik eden Türkiye ve Sırbistan iş dünyasının temsilcilerine önemli bir hatırlatmada bulunmak istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan Türkiye'ye yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açık olduklarını kaydetti.

Bir araya gelmelerini sağlayan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) çalışmaları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Forumu'nun ülkeler için yeni fırsatlara ve yatırımların karşılıklı olarak artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Programda, DEİK Başkanı Nail Olpak da konuşma yaptı.