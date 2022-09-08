08 Eyl 2022 - 16:12- Belediyeler

Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı...

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Keçiören Belediyesi Konservatuvarı için ön kayıtlar başladı. İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ücretsiz eğitim verecek konservatuvara katılmak isteyenler kcr.tc/onbasvuru adresinden ‘gitar, keman, bağlama, ut, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu’ branşlarına online başvuru yapabiliyor. 22 Eylül’de sona erecek ön başvurular için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yüz yüze kayıt da yapılıyor.
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı... mask
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Keçiören Belediyesi Konservatuvarı’nda 11 branşta eğitim verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimizi  kesintisiz sürdüreceğiz. Burada sürdürülen gerek bireysel gerekse kolektif eğitimlerle yeteneklerimizi alanında uzman eğitmen kadromuzla gün yüzüne çıkaracağız. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ’Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.’ Bu anlamda yaşlısından gencine, yediden yetmişe her kesimin sanatla iç içe olabileceği konservatuvarımız için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Altınok, konservatuvar eğitimlerinin sonunda enstrüman çalışmaya başlayan, koro ve solo çalışmalarını sürdüren kursiyerler için sahne performanslarını sergileyebilecekleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceklerini de belirtti.
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08 Eyl 2022 - 16:12 - Belediyeler

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