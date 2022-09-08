Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı...

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı’nda 11 branşta eğitim verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Burada sürdürülen gerek bireysel gerekse kolektif eğitimlerle yeteneklerimizi alanında uzman eğitmen kadromuzla gün yüzüne çıkaracağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ’Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.’ Bu anlamda yaşlısından gencine, yediden yetmişe her kesimin sanatla iç içe olabileceği konservatuvarımız için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Altınok, konservatuvar eğitimlerinin sonunda enstrüman çalışmaya başlayan, koro ve solo çalışmalarını sürdüren kursiyerler için sahne performanslarını sergileyebilecekleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceklerini de belirtti.