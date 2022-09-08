08 Eyl 2022 - 16:12- Belediyeler

Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları...

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Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanım Evlerinde kursiyerler yemek yapma konusundaki becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları... mask
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Profesyonel eğitmenler eşliğinde mutfakta çalışma teknikleri, malzeme hazırlama, yemek tarifleri, tatlı tarifleri ve görsel sunum eğitimlerini uygulamalı olarak öğrenen Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, kış yemekleri eğitimi ile kış ayları hazırlıklarına başladı.

Birbirinden lezzetli kış yemeklerini pişiren kursiyerler, Hanım Evleri eğitmenleri tarafından patlıcanlı kapya ve biberli sos yemeğinin yapımını en ince ayrıntısına kadar öğrenme fırsatı yakaladı. 

‘‘Kursiyerlerimiz, soğuk havaların vazgeçilmez tatlarını en lezzetli şekilde yapabilmenin püf noktalarını öğreniyor’’

Pişirme çeşitleri, görsel sunum hazırlama konuları başta olmak üzere kursiyerlerin farklı eğitimler aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimizde kursiyerlerimiz, yöresel ve ulusal yemeklerden tatlılara, hamur işlerinden salatalara ülkemize özgü her türlü lezzetli yemeği hazırlamayı en iyi şekilde öğrenme fırsatı buluyor.

Kursiyerlerimiz, profesyonel eğitmelerimiz tarafından aldıkları eğitimlerle, kış aylarının yaklaşması ile birlikte soğuk havaların vazgeçilmez tatlarını, en lezzetli şekilde yapabilmenin püf noktalarını öğreniyor. Kış aylarınızda sofralarınızı renklendirecek muhteşem tatları yapmak üzere tüm kadınlarımızı, Hanım Evlerimizdeki eğitimlere davet ediyorum’’ dedi.

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08 Eyl 2022 - 16:12 - Belediyeler

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