Pursaklar’da Ata Tohumları Ata Bahçesinde Hayat Buluyor...

Tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek adına yerli tohumu ilçe halkına teşvik eden ve bu konuda önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’ye kurduğu Ata Bahçesi ürün vermeye başladı. Ata tohumu üretimi ile Türkiye'ye örnek olan ve yerli tohumları vatandaşlar arasında teşvik eden ve ilçe halkına dağıtımını da gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'de bulunan Ata Bahçesinde; yeşil biber, kırmızı biber, kavun, kırmızı ve yeşil dolma biber, acı biber, soğan, domates, mısır, ayva, karpuz, patlıcan vb. birçok sebzenin hasadını gerçekleştirdi.

Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin hasadını bizzat kendisi yapan Başkan Ertuğrul Çetin, topladığı sebzelerin teker teker tadına bakmayı da ihmal etmedi.

‘‘Ata Bahçesinde, yüzyıllardır süregelen ata mirası, ata tohumlarımızdan yerli ve milli sebzelerimizi üretiyoruz’’

Endemik Vadi bahçesinin sıradan bir bahçe olmadığını Ata Bahçesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ata Bahçesinde, yüzyıllardır süregelen ata mirası, ata tohumlarımızdan yerli ve milli sebzelerimizi üretiyoruz. Ülkemizin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçilebilmesi adına yerli tohum konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz. Üretime katılmak ve gelecek nesillere genetiğine müdahale edilmemiş ürünler bırakmak bizlere gurur veriyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi üreticilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize ata tohumlarımızı dağıtarak, yerli tohumların üretimini teşvik etmeye devam, edeceğiz" dedi.