08 Eyl 2022 - 16:12- Belediyeler

Pursaklar’da Ata Tohumları Ata Bahçesinde Hayat Buluyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarımda ithal tohumların önüne geçmek ve yerli tohumları üreticiler arasında yaygınlaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'deki Ata Bahçesinde ürettiği sebzeleri hasat etti.
Pursaklar’da Ata Tohumları Ata Bahçesinde Hayat Buluyor... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek adına yerli tohumu ilçe halkına teşvik eden ve bu konuda önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’ye kurduğu Ata Bahçesi ürün vermeye başladı. Ata tohumu üretimi ile Türkiye'ye örnek olan ve yerli tohumları vatandaşlar arasında teşvik eden ve ilçe halkına dağıtımını da gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'de bulunan Ata Bahçesinde; yeşil biber, kırmızı biber, kavun, kırmızı ve yeşil dolma biber, acı biber, soğan, domates, mısır, ayva, karpuz, patlıcan vb. birçok sebzenin hasadını gerçekleştirdi.

Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin hasadını bizzat kendisi yapan Başkan Ertuğrul Çetin, topladığı sebzelerin teker teker tadına bakmayı da ihmal etmedi. 

‘‘Ata Bahçesinde, yüzyıllardır süregelen ata mirası, ata tohumlarımızdan yerli ve milli sebzelerimizi üretiyoruz’’

Endemik Vadi bahçesinin sıradan bir bahçe olmadığını Ata Bahçesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ata Bahçesinde, yüzyıllardır süregelen ata mirası, ata tohumlarımızdan yerli ve milli sebzelerimizi üretiyoruz. Ülkemizin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçilebilmesi adına yerli tohum konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz. Üretime katılmak ve gelecek nesillere genetiğine müdahale edilmemiş ürünler bırakmak bizlere gurur veriyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi üreticilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize ata tohumlarımızı dağıtarak, yerli tohumların üretimini teşvik etmeye devam, edeceğiz" dedi.
# Pursaklar’da Ata Tohumları Ata Bahçesinde Hayat Buluyor..., pursaklar, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek...
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı... mask
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı...
Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları...
Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz" mask
Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz"
Çankaya Zabıtasından 8 Ayda 30 Bin Denetim... mask
Çankaya Zabıtasından 8 Ayda 30 Bin Denetim...
Gölbaşı Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği...
Başkan Ertuğrul Çetin'in Makam Aracı Şehit Oğlu İçin Süslendi... mask
Başkan Ertuğrul Çetin'in Makam Aracı Şehit Oğlu İçin Süslendi...
Keçiören Aile Terapi Merkezi’nden Yeni Hizmet: Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı... mask
Keçiören Aile Terapi Merkezi’nden Yeni Hizmet: Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı...
Mamak’ta Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı... mask
Mamak’ta Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek...
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı... mask
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı...
Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Başlıyor...Tiyatro, Konser ve Bisiklet Sürüşleri İle... mask
Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Başlıyor...Tiyatro, Konser ve Bisiklet Sürüşleri İle...
Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları...
Başkentte Sabah Ulaşımında İndirimli Tarife Devam Ediyor... mask
Başkentte Sabah Ulaşımında İndirimli Tarife Devam Ediyor...
Çankaya Zabıtasından 8 Ayda 30 Bin Denetim... mask
Çankaya Zabıtasından 8 Ayda 30 Bin Denetim...
Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz" mask
Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz"
Gölbaşı Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Seymenbaşı Beratı Takdim Edildi... mask
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Seymenbaşı Beratı Takdim Edildi...

08 Eyl 2022 - 16:12 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek...
Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Kış Yemekleri Hazırlıkları...
Pursaklar’da Ata Tohumları Ata Bahçesinde Hayat Buluyor... mask
Pursaklar’da Ata Tohumları Ata Bahçesinde Hayat Buluyor...
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı... mask
Keçiören’de Ücretsiz Konservatuvar! Ön Kayıtlar Başladı...
Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz" mask
Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL