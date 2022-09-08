Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek...

“Gölbaşı Belediyesi, Dost ve Kardeş Pakistan Halkının Yanında” Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk milletinin yardımseverliğine vurgu yaparak, “Aziz milletimiz nerede bir mağduriyet varsa yaraları sarmak için oradadır. Gölbaşı Belediyesi olarak tarihin en büyük sel felaketini yaşamış olan dost ve kardeş Pakistan halkının yanındayız.
Dayanışma ruhuyla hazırladığımız yardım kolilerini Pakistan’a gönderiyoruz. Hızla aksiyon aldıktan sonra Gölbaşı Paylaşım Merkezi’mizde yardım kolilerimizi hazırlayarak yola çıkmak üzere kamyona yükledik. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.