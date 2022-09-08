'Hurdacının Kızı' 16 Eylül'de Vizyonda!

Türkiye'nin önemli isimleri Ferhat Göçer, Metin Şentürk, Faruk Sofuoğlu ve usta oyuncu Erkan Petekkaya da projeye destek olmak için birlikte kamera karşısına geçtiler. Usta yönetmen Hakan Gürtop tarafından yaklaşık 2 haftalık bir zamanda çekimler tamamlanan “Dokunma Hurdacının Kızı" adlı dram tarzındaki sinema filminin afiş tasarımı da tamamlandı.

Hüzün mevsimi olarak kabul edilen sonbahar da vizyona girecek olan acı dolu hikayesiyle çocuk tacizine dikkat çeken sinema filminin yapımcısı Afrikalı Ali, "Bizim yaramızı kanatan bir konuyu gündeme taşıyıp hassasiyet için bu filmi çektik para kazanmak için çekilmiş bir film değildir. Duygularımızı hassasiyetimizi beyaz perdeye taşıdık" dedi.

Gerçek bir hikayenin senaryolaştırıldığı “DOKUNMA HURDACININ KIZI” dramın en üst seviyede yaşandığı hüzün mevsimin özel yapımı olarak nitelendiriliyor.