Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı...

Yonca Evcimik’in yeni şarkısı doğum günü olan 16 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak. Yonca Evcimik yeni şarkısının fotoğraf çekimi için önceki gün Lara Sayılgan‘ın objektifine birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
Yeni şarkısı için heyecanlı olduğunu dile getiren Yonca Evcimik, önümüzdeki günlerde devam eden yoğun konser maratonu ile tüm sevenleriyle buluşacağının da müjdesini verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.