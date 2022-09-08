Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret Hacmi 900 Milyon Doları Yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic’le ortak basın toplantısında konuştu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zagreb'de tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milanovic'e şahsına ve heyetine gösterdikleri samimi misafirperverlik için teşekkür etti. Türkiye ve Hırvatistan'ın bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, iş adamlarımızın olduğu geniş bir heyetle gerçekleştirdiğim bu ziyaret, yıl dönümüne atfettiğimiz önemin de bir göstergesidir. Ülkelerimiz köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu gören iki dost ve müttefiktir." dedi.

Türkiye ve Hırvatistan'ın güçlü dostluğun gereğini en zor zamanlarda yerine getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, Hırvatistan'ın da geçen yıl Türkiye'deki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koyduğunu anlattı.

"TİCARET HACMİMİZ 900 MİLYON DOLARI YAKALADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerde bu anlayışla ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını dile getirdi.

"İvmenin bu yılın 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz" diyen Erdoğan, "2016 yılındaki ziyaretimde belirlemiş olduğumuz 1 milyar dolar hedefini bu yılın sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önümüzdeki dönemde önce ikiye katlayacağımıza, ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisinin memnuniyet verici düzeyde olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı Milanovic ile TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını, böylelikle tüm Avrupa'ya ve dünyaya beraberce önemli bir mesaj vermiş olacaklarını vurguladı.

İslam Kültür Merkezi'nin inşasına, Hırvatistan'ın verdiği destek için mevkîdaşı Milanoviç'e çok teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ayrı operasyonda Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçen kasım ve mart aylarında Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek iş birliğinin de takdire şayan olduğuna dikkati çekti.

Bir gazetecinin, Bosna Hersek'teki seçimlere Yüksek Temsilci'nin müdahale etmesi halinde görüşlerinin ne olacağını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu iş tabii sıkıntı itibarıyla nereden geliyor denilirse bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton, Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır.

Ama o günün şartları içerisinde bunu bizzat rahmetli Aliya'dan dinledim, 'Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu.' dedi ve 'Biz zoraki o zaman bu imzayı attık.' dedi. Demek ki memnun değil. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Yani üç ayrı entite var. Bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı, bu liderler kendi aralarında, anlayışla, bir araya gelerek vermeli" diye konuştu.