09 Eyl 2022 - 21:18- Belediyeler

Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz...

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Hoş Geldin Bebek seti, süt dağıtımı, kreş hizmeti, LGS ve YKS hazırlık kursları, devlet okullarına tadilat, üniversite öğrencilerine ücretsiz ev eşyası ve yemek gibi sosyal yardımları anlatarak, “Şimdi yine Türkiye’de ilk defa biz yapacağız.
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz... mask
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12 Eylül’de okullar açılıyor. 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götüreceğiz. Velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Hem aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız hem çocuklarımıza üç çeşit sıcak öğle yemeği vereceğiz” dedi. 

Tele 1 Televizyonunda Umut Yertutan’ın sunduğu Habere Doğru programına katılan Başkan Taşdelen, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisini sergileyen Çankaya Belediyesince gerçekleştirilen hizmetleri anlattı.

Taşdelen, göreve geldiği 2014 yılından bu yana Çankaya’da dünyaya gelen bebeklere “Hoş geldin Bebek” seti hediyesinden, dar gelirli 3 bin 750 hanede 0-6 yaş aralığına süt dağıtımına kadar çocuklara yönelik hizmetlerini anlattı. 8 yılda 7 yeni kreşi hizmete açarak kreş sayısını 12’ye çıkardıklarını belirten Taşdelen, “Şu anda iki tane kreşimiz inşaat halinde. Bir tanesinin proje çalışması devam ediyor. 15 olacak. Benim dönemimde yeni kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz” dedi. Kreş ücretlerini piyasanın çok altında tuttuklarını söyleyen Taşdelen, “Her çocuğumuzun kayıt yaptırabilme imkanı eşit olsun diye noter huzurunda çekiliş yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de bir ilki hayata geçireceklerinin altını çizen Alper Taşdelen, “3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götüreceğiz. Velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Hem aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız hem çocuklarımıza üç çeşit sıcak öğle yemeği vereceğiz” dedi. 

İLKOKULDAN ÜNİVERSİTEYE EĞİTİME TAM DESTEK

Belediye olarak her alana yetişmeye çalıştıklarını kaydeden Taşdelen, “8 yıl boyunca 250 devlet okulumuzun tadilatını yaptık. Şu anda 17 okulumuzun tadilatını da biz yapıyoruz” diye konuştu. 

Çankaya Akademi olarak başladıkları Destek Eğitim Merkezinde 4 bin öğrenciye ücretsiz olarak LGS ve YKS hazırlık kursları vereceklerini anlatan Taşdelen, TED Üniversitesi işbirliği ile 420 yatak kapasiteli öğrenci yurdu açtıklarını, kirada oturan üniversite öğrencilerine burs imkânı sunduklarını ve yıllardır ÇAYED aracılığıyla kirada oturan üniversite öğrencilerine mobilya, beyaz eşya desteği verdiklerini söyledi. 

Hafta içi her akşam belediye binasında ve ODTÜ’ye yakın 100. Yıl Çankaya Evi’nde üniversite öğrencilerine bedava akşam yemeği verdiklerini belirten Taşdelen, “Geçen sohbet ettiğim üniversiteli arkadaşım ‘Otobüse biniyorum. Gölbaşı'ndan geliyorum, yemeğimi yiyorum ve geri dönüyorum’ dedi. Yani bir otobüs geliş gidiş parasına yemeğini yemiş oluyor. Denizli'den, Kütahya'dan, Trabzon'dan, Muş'tan anneler babalardan ‘oğlum, kızım sizin belediyede akşam yemeğini yiyormuş, gözümüz arkada kalmıyor’ diye teşekkür mektupları alıyorum” dedi.

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09 Eyl 2022 - 21:18 - Belediyeler

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