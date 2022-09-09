Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan...

Çankaya Belediyesi ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl ilkokula başlayacak 500 çocuğun ilk okul formasını karşılayan Belediye, birçok okul kıyafetinin bulunduğu mağaza ile anlaşma yaparak esnafa da destek vermiş oldu. Aileleriyle birlikte okul kıyafeti alışverişe giden çocukların ilk okul heyecanına Çankaya Belediyesi de ortak oldu.
Çankaya’da doğumdan itibaren her yaştan insanın sosyal, kültürel, insani ve çevresel ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bebek, çocuk kadın, yaşlı, genç 940 bin Çankayalıya hizmet için bu göreve geldim. Göreve geldiğimde oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızın belediye başkanı olacağımın sözünü vermiştim.
Bugün nerede bir ihtiyaç doğsa orada Çankaya Belediyesi hazır oluyor. Ekonomik zorluk çeken ailelerimize çeşitli alanlarda desteğimiz devam edecek. ‘Biz en çok çocukların belediyesiz’ sözümüzün arkasında durarak çocuklara yönelik hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onların elinden tutmak zorundayız” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.